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Дешам: Франция еще не решила задачу, придется доделывать в ноябре

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал ничейный результат в матче квалификации чемпионата Европы 2020 года с Турцией (1:1).

"Турция забила почти так же, как в первой игре (0:2), и мы могли этого избежать. Мы создавали моменты, но подводила реализация. Нужно было действовать более хладнокровно. Сборная Франции еще на пути к достижению своей цели. Придется доделывать в ноябре", — цитирует Дешама пресс-служба УЕФА.


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Теги: Дешам Сборная Франции Чемпионат Европы
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