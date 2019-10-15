Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал ничейный результат в матче квалификации чемпионата Европы 2020 года с Турцией (1:1).
"Турция забила почти так же, как в первой игре (0:2), и мы могли этого избежать. Мы создавали моменты, но подводила реализация. Нужно было действовать более хладнокровно. Сборная Франции еще на пути к достижению своей цели. Придется доделывать в ноябре", — цитирует Дешама пресс-служба УЕФА.
Дешам: Франция еще не решила задачу, придется доделывать в ноябре
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