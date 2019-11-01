» » Дюков: РФС активно участвует в обмене опытом с УЕФА

Дюков: РФС активно участвует в обмене опытом с УЕФА

1 ноября, состоялось заседание комитета национальных ассоциаций УЕФА. В мероприятии принял участие президент РФС и первый вице-председатель Комитета национальных ассоциаций Александр Дюков.

"Членам комитета были представлены презентации о программах развития европейского футбола. УЕФА предоставляет ассоциациям консультационные услуги по широкому спектру вопросов и стандартизированные решения для мониторинга эффективности программ развития.

В основе этих программ лежит стратегическое планирование вокруг ключевых направлений: участие (массовость), вовлечение, имидж и доходы. Российский футбольный союз активно участвует в обмене опытом с УЕФА, ищет новые инструменты и возможности для реализации стратегии развития футбола", — цитирует Дюкова пресс-служба РФС.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Дюков РФС УЕФА
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Бэйл и Хамес Родригес не помогут "Реалу" в матче с "Бетисом"
В интернете появилось фото специальной формы "Манчестер Юнайтед" с драконами 1
Пирло рассказал, что в 2011 году мог вместо "Ювентуса" перейти в "Рому"
Мать Роналду: футбольная мафия не даёт Криштиану выиграть больше "Золотых мячей"
Марадона потроллил англичан ответом на вопрос о голе рукой на ЧМ-1986
Дюков: РФС активно участвует в обмене опытом с УЕФА
"Манчестер Юнайтед" определился с приоритетной трансферной целью на лето
Бывший тренер "Баварии" Магат может возглавить "Удинезе"
Лэмпард: Канте работает с командой и будет готов к матчу с "Аяксом"
"Спартак" показал, что осталось за кадром победной игры против "Ростова"
Крауч готов переименовать своего пятимесячного сына в честь Ориги
"Перевернём всё вверх дном!" "Динамо" опубликовало ролик к матчу с "Ахматом"
Гвардиола поддержал Клоппа: нужно меньше турниров, больше времени на восстановлени 1
Клопп: не было ни одного дня, когда ФИФА и УЕФА думали бы о футболистах, а не о своем кошельке
Футбольный ЦСКА пообещал баскетбольному продолжить победную поступь в Питере
Мактоминей признан лучшим футболистом "МЮ" второй месяц подряд
Тухель: "ПСЖ" не заслужил улыбку фортуны, но шансы победить "Дижон" были
20-летняя футболистка сборной Ямайки скончалась от ножевого ранения
Бывший защитник московского "Динамо" Бюттнер стал игроком "Нью-Инглэнд Революшн" 1
CAS отклонил апелляцию на отстранение Мусаева от руководства "Краснодаром" в матчах еврокубков 4
Караваев: остаюсь после тренировок и отрабатываю кроссы и удары с левой ноги 1
"Ювентус" позволит Эмре Джану покинуть клуб в январе
Вальверде: у "Барселоны" всё хорошо в таблице, но нам нужно побеждать на выезде
Зидан: мне не нужно убеждать Бэйла остаться в "Реале"
Арбитр ФИФА: почему думают, если судья ошибся, то это специально?
Карапетян: игроки из ЕАЭС перестанут быть легионерами? Для меня это очень хорошо
Семак оценил выступление "Зенита" в октябре 9
Селюк назвал причины невызова Чалова в сборную России на заключительные матчи отбора Евро-2020 9
Караваев: "Зениту" нужны три очка в матче с ЦСКА - это моя главная мотивация
Клопп: нам бы понадобилось две команды, чтобы одновременно в декабре сыграть на КЧМ и в Кубке лиги
Все новости