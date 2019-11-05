Черчесов: сила сборной России - в командной игре, хорошей физической подготовке и духе

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от отборочного матча Евро-2020 против команды Бельгии.



Фото: "Спорт день за днем"

— Мы с ними уже играли. Но мы играли также с Испанией, Бразилией, Францией, Аргентиной. Игроки индивидуально сильные у бельгийцев, но они и в командной игре связаны. Они играют этим составом не первый год. Наша сила тоже в командной игре, хорошей физической подготовке и духе.— Мы сами себе организовали эту ситуацию, но для нас это удобно. Играем за первое место группы, так что спортивная составляющая присутствует.— Ситуации бывают разные. Не могу сейчас ответить на этот вопрос, но в первой игре мы персонально против Азара не играли. Если всех индивидуально брать, то ломается командная игра. Особенно когда игрок соперника меняет свою позицию в игре.— Результат не бывает без игры. Это все связано.— Это не тренд. Ничего нового а этом нет. Ситуация нам подскажет. Зависит от того, в какой форме будут футболисты. В прошлый раз мы играли в три. Есть наметки, но важно, как мы сами готовы к этому матчу.— Тогда была первая игра, мы были в начале пути. Сейчас локальная задача решена, думаю, мы чуть другие. Это больше в плюс.