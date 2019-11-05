— Бельгия — самый сильный соперник, с которым вы играли в качестве тренера?
— Мы с ними уже играли. Но мы играли также с Испанией, Бразилией, Францией, Аргентиной. Игроки индивидуально сильные у бельгийцев, но они и в командной игре связаны. Они играют этим составом не первый год. Наша сила тоже в командной игре, хорошей физической подготовке и духе.
— Нет ли сожаления, что с Бельгией играете без турнирных задач?
— Мы сами себе организовали эту ситуацию, но для нас это удобно. Играем за первое место группы, так что спортивная составляющая присутствует.
— В последний год тренеры отказываются от персональной игры. Против Бельгии будете использовать ее?
— Ситуации бывают разные. Не могу сейчас ответить на этот вопрос, но в первой игре мы персонально против Азара не играли. Если всех индивидуально брать, то ломается командная игра. Особенно когда игрок соперника меняет свою позицию в игре.
— На матче с Бельгией важнее результат или качество игры?
— Результат не бывает без игры. Это все связано.
— Возможен ли вариант играть в три центральных с Бельгией?
— Это не тренд. Ничего нового а этом нет. Ситуация нам подскажет. Зависит от того, в какой форме будут футболисты. В прошлый раз мы играли в три. Есть наметки, но важно, как мы сами готовы к этому матчу.
— Есть ли разница между сборными России в первом матче с Бельгией и сейчас?
— Тогда была первая игра, мы были в начале пути. Сейчас локальная задача решена, думаю, мы чуть другие. Это больше в плюс.
Sport24.ru
Черчесов: сила сборной России - в командной игре, хорошей физической подготовке и духе
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от отборочного матча Евро-2020 против команды Бельгии.
Фото: "Спорт день за днем"
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