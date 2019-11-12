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Нигматуллин: призываю не спекулировать на тему возвращения Акинфеева в сборную России

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал слухи о возможном возвращении в команду голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева. Ранее в СМИ появилась информация, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов лично звонил Акинфееву и уговаривал его вернуться в команду.
Фото: "Спорт-Экспресс"
"Призываю не спекулировать на эту тему. Гилерме отыграл весь отборочный цикл, провел его хорошо и заслужил место первого номера. Понятно, что этот статус нужно постоянно подтверждать, но зачем сейчас создавать такую шумиху? Акинфеев уже сказал свое слово, принял решение, и в национальной команде играют другие футболисты. Сейчас нет никаких претензий к вратарскому цеху, по крайней мере в играх за сборную. В том, что кто-то сомневается в профессиональных качествах Гилерме, ничего хорошего нет и не будет", — цитируют Нигматуллина "Известия".

Акинфеев объявил о завершении карьеры в сборной России после домашнего чемпионата мира 2018 года, на котором команда дошла до 1/4 финала.


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Теги: Нигматуллин Акинфеев Сборная России Чемпионат Европы
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