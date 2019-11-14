Беляев: новая форма? Какую дают - в такой и играем

Защитник сборной России Максим Беляев ответил на вопрос, действительно ли игроки национальной команды остались недовольны новой игровой формой

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- Новая форма? Мы с футболистами не обсуждали эти моменты. Для нас нет разницы, в какой форме играть. Какую дают - в такой и играем. Наша задача выходить, побеждать, а какая форма - не наше дело, - приводит слова игрока корреспондент