Определены 10 из 24 участников Евро-2020

По итогам отборочных матчей Евро-2020, состоявшихся в четверг, 14 ноября, стали известны уже 10 из 24 участников финальной стадии турнира.



Турция, Франция, Англия и Чехия присоединились к России, Украине, Бельгии, Испании, Италии и Польше, которые завоевали путевки на чемпионат Европы еще до старта этого тура квалификации.



Евро-2020 пройдет летом следующего года на 12 стадионах 12 городов 11 государств, включая арену в Санкт-Петербурге. Жеребьевка финального турнира пройдет в Бухаресте 30 ноября.