Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев ответил на вопрос о премиях футболистам сборной России за выход на чемпионат Европы 2020 года.
"Есть выплаты со стороны УЕФА, которые выплачиваются каждой ассоциации. Сейчас мы договорились, что они получат процент от бонуса, который мы получим в начале следующего года", - цитирует Алаева Sport24.ru.
В РФС ответили на вопрос о премиях футболистам сборной России за выход на Евро-2020
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»