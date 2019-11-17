Гильерме пропустил 4 от Бельгии. А теперь вы хотите возвращения Акинфеева?

Игорь Акинфеев решил закончить со сборной осенью после чемпионата мира, когда мы собирались, добившись исторического успеха на домашнем турнире, покорять Лигу Наций. Он прямо признался, что это был пик карьеры за национальную команду (то есть лучше уже не получится), сослался на трудности восстановления (из-за двух «крестов» у него известные проблемы с коленом) и заявил, что пора дать дорогу молодым.
Спустя год мы заговорили про Игоря Акинфеева вновь. Нобель Арустамян инсайдил в прямом эфире, что болельщиков может ждать сюрприз насчёт вратарской позиции к Евро, а через несколько недель после этого «Бизнес Online» выкатил материал, в котором рассказал о звонках Черчесова капитану ЦСКА и предложениях вернуться.
Почти неделю назад мы обсуждали, нужен ли Акинфеев этой сборной (большинство проголосовавших на нашем сайте было против возвращения капитана ЦСКА). За прошедшие несколько дней многое успело измениться – Черчесов опроверг слухи (кажется, что он лукавит: иначе почему на одном сошлись сразу несколько серьёзных источников?), а Гильерме провёл не самый убедительный матч против Бельгии. Вратарь пропустил четыре и выручил только один раз, когда это уже ничего не решало.
- Мне показалось, что Гильерме, как голкипер сборной России, может выручать в таких моментах, - прокомментировал пропущенные голы «Чемпионату» Владимир Габулов.
Легендарный Игорь Гамула тоже не прошёл мимо обсуждаемой темы:
- Виноват ли Гильерме? Привоза не было. Но и не выручил. Особенно это касается первого, второго и четвертого голов. Акинфеев? Я хотел бы, чтобы он вернулся, - поделился тренер «Ростова» с «СЭ».
Радикальнее всех остался Валерий Газзаев:
- Неубедительная игра Гильерме сказалась на результате. Я считаю, что в трех из четырех пропущенных мячей он должен был выручать, - сказал бывший тренер в интервью ТАСС.
Гильерме остались недовольны – и причины для этого есть.
За весь матч Гильерме совершил только один реальный сейв – в ближнем бою успел отбить удар Мертенса. Но счёт в тот момент уже был 0:3, шёл второй тайм, а надежд не оставалось.
Спасать надо было раньше.
А по тому же результативному удару Лукаку в ближний угол (не снимая ответственности с защитников) вопросы к Гильерме более чем серьёзные.
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Неудачная серия Гильерме продлилась и в сборной. До этого за последние недели вратарь грубо ошибся в дерби со «Спартаком» и в игре Лиги чемпионов против «Юве». Теперь неудача постигла голкипера в национальной команде. У него и до этого получалось не всегда (например, против Шотландии), но те неудачи были совсем мимолетны. Теперь ситуация другая.
Ключевой вопрос: справился бы лучше Акинфеев?
Гильерме пропустил 4 от Бельгии. А теперь вы хотите возвращения Акинфеева?
Вратарский вопрос спустя одну игру стал гораздо острее. Без вашего мнения в ситуации не разобраться
Фото: eurosport
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