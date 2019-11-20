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Гамула: я даже поставил на то, что Дзюба забьет Сан-Марино, но проиграл

Футбольный тренер Игорь Гамула признался, что ожидал голов от форварда сборной России Артема Дзюбы в заключительном матче отбора Евро-2020 с Сан-Марино.

"Победа получилась закономерная, все мы ее ждали, но я тоже ждал голов от Артема, ждал, когда Дзюба забьет. Я даже на это поставил, но проиграл в споре с товарищами. Ну, ладно, не забил Артем — такое бывает. К сожалению. Ну а сборная победила легко и уверенно, никаких проблем не возникло. Главное, что обошлось без травм.

Побьет ли Дзюба рекорды по голам за сборную? Да всё ещё может быть! Всё зависит от того, какие команды тебе попадаются, ведь товарищеские игры тоже считаются. Однако я думаю, что в первую очередь Артем должен покорить достижение Кержакова, и он это сделает. А дальше посмотрим", - цитирует Гамулу "Спорт уик-энд".


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Теги: Гамула Дзюба Сборная России Сборная Сан-Марино
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