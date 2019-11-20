Евро, не болей. Против новшеств чемпионата Европы заговорили уже игроки

Для того, чтобы попасть на Евро до реформы 2016 года, приходилось выдерживать конкуренцию, которой сейчас не будет и на групповом этапе финального турнира. Например, перед славным для нас чемпионатом 2008-го не было стыков, из групп выходило по две лучших сборных - но какими были эти группы!
Станислав Черчесов, оказавшись между Хорватией и Англией, замучился бы вычеркивать неправильные слова из лексикона журналистов. К тому же в том отборе рассвирепел Израиль - и набрал столько же очков, сколько англичане. Может ли сравниться напряжение финального тура старого формата, когда мы молились на Хорватию, и нынешнего, когда сборная, ничего не показав с Бельгией, спокойно решила все проблемы задолго до решающего матча, так ещё и поигрывала придуманными мускулами? Вопрос риторический.
Раньше попасть на Евро была полноценная задача, особенно для средних сборных вроде нашей. Могли выпасть и фавориты. Теперь прямиком в финальную часть отправляются чуть ли не все команды, которые бы этого хотели.
Можно даже провалить квалификацию - ведь впереди Лига Наций, в которой, например, у Косово просто гениальные соперники (Белоруссия, Северная Македония и Грузия).
В 2016-м Евро был расширен с 16 до 24 команд. Сразу две новых группы - слишком много, это понимали все (наверняка и УЕФА). Руководители европейского футбола, преследуя понятные цели, делали турнир больше путём снижения качества. Это цена, которую организаторы готовы платить и дальше - судя по формулировкам на официальном сайте, «опыт был признан успешным».
И ладно на чемпионате Европы оказались Албания и Румыния. Но ради того, чтобы добить число команд в плей-офф до ровного, было принято выводить из группы четыре лучших третьих места. И это совсем абсурд.
Будущий чемпион, не одержавший в группе ни одной победы, в принципе не должен был выходить в 1/8. Но и это ещё не самое страшное - в плей-офф Евро играла Северная Ирландия (крик отчаяния и боли).
Понимаете, какой турнир мы потеряли?
Через четыре года УЕФА решил провернуть ещё более замысловатую затею. Впервые за всю историю Евро будет проходить не в пределах одной (или двух) страны - а сразу на территории всей Европы.
Первоначально затея неудачной не казалась, но ключевой момент в другом - ради максимальных сборов УЕФА заранее расфасовал сборные по нужным группам - чтобы они играли у себя дома.
Поэтому ещё по ходу квалификационного турнира мы понимали, с кем встретимся в группе. Что в данной ситуации могло бы быть более неспортивно, предположить тяжело.
В шоке даже сами футболисты. Кевин де Брёйне возмущается по поводу того, что все уже в курсе - в группе «В» сыграют Бельгия, Россия, Дания и Уэльс или Финляндия:
- Это позор, что все уже определено. Для меня это выглядит как искажение турнира. Футбол все более и более становится бизнесом, - сказал игрок «Манчестер Сити».
И возразить ему по этому поводу нечего. Любовь УЕФА к доходам убивает крутой турнир. Такими темпами дойдёт до того, что Евро будет проводиться круглый год, Италия будет громить Армению 9:1 уже в 1/64 финала, а соперников в группы организаторы будут определять сами. Чтобы было интереснее.
Жалко только, что игроки говорят о таком мало. Если кто и способен переломить тенденцию, то это сами участники. Справедливо, что на мнение журналистов и болельщиков УЕФА плевать.
***
Впрочем, поводы для радости есть всегда, даже в этой ситуации. Во-первых, такой формат турнира больше не планируется - УЕФА решил попробовать провести Евро по чуть ли не всем странам только один раз. Конечно, решение вряд ли окончательное - но все надежды есть.
Во-вторых, пока на поводу у своих коллег не идёт ФИФА, отвечающая за чемпионат мира. Насчёт решения провести ЧМ в Катаре понятно, чем это обусловлено. Но это хотя бы не должно сломать турнир.
А то вдруг и мундиаль вырастет до сорока участников?
Фото: "Чемпионат"
Евро, не болей. Против новшеств чемпионата Европы заговорили уже игроки
Сначала турнир перестал быть соревнованием сильнейших, теперь мы знаем своих противников ещё до жеребьёвки
миамир.рф
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