Евро, не болей. Против новшеств чемпионата Европы заговорили уже игроки

Сначала турнир перестал быть соревнованием сильнейших, теперь мы знаем своих противников ещё до жеребьёвки

миамир.рф

Для того, чтобы попасть на Евро до реформы 2016 года, приходилось выдерживать конкуренцию, которой сейчас не будет и на групповом этапе финального турнира. Например, перед славным для нас чемпионатом 2008-го не было стыков, из групп выходило по две лучших сборных - но какими были эти группы!Станислав Черчесов, оказавшись между Хорватией и Англией, замучился бы вычеркивать неправильные слова из лексикона журналистов. К тому же в том отборе рассвирепел Израиль - и набрал столько же очков, сколько англичане. Может ли сравниться напряжение финального тура старого формата, когда мы молились на Хорватию, и нынешнего, когда сборная, ничего не показав с Бельгией, спокойно решила все проблемы задолго до решающего матча, так ещё и поигрывала придуманными мускулами? Вопрос риторический.Раньше попасть на Евро была полноценная задача, особенно для средних сборных вроде нашей. Могли выпасть и фавориты. Теперь прямиком в финальную часть отправляются чуть ли не все команды, которые бы этого хотели.Можно даже провалить квалификацию - ведь впереди Лига Наций, в которой, например, у Косово просто гениальные соперники (Белоруссия, Северная Македония и Грузия).В 2016-м Евро был расширен с 16 до 24 команд. Сразу две новых группы - слишком много, это понимали все (наверняка и УЕФА). Руководители европейского футбола, преследуя понятные цели, делали турнир больше путём снижения качества. Это цена, которую организаторы готовы платить и дальше - судя по формулировкам на официальном сайте, «опыт был признан успешным».И ладно на чемпионате Европы оказались Албания и Румыния. Но ради того, чтобы добить число команд в плей-офф до ровного, было принято выводить из группы четыре лучших третьих места. И это совсем абсурд.Будущий чемпион, не одержавший в группе ни одной победы, в принципе не должен был выходить в 1/8. Но и это ещё не самое страшное - в плей-офф Евро играла Северная Ирландия (крик отчаяния и боли).Понимаете, какой турнир мы потеряли?Через четыре года УЕФА решил провернуть ещё более замысловатую затею. Впервые за всю историю Евро будет проходить не в пределах одной (или двух) страны - а сразу на территории всей Европы.Первоначально затея неудачной не казалась, но ключевой момент в другом - ради максимальных сборов УЕФА заранее расфасовал сборные по нужным группам - чтобы они играли у себя дома.Поэтому ещё по ходу квалификационного турнира мы понимали, с кем встретимся в группе. Что в данной ситуации могло бы быть более неспортивно, предположить тяжело.В шоке даже сами футболисты. Кевин де Брёйне возмущается по поводу того, что все уже в курсе - в группе «В» сыграют Бельгия, Россия, Дания и Уэльс или Финляндия:- Это позор, что все уже определено. Для меня это выглядит как искажение турнира. Футбол все более и более становится бизнесом, - сказал игрок «Манчестер Сити».И возразить ему по этому поводу нечего. Любовь УЕФА к доходам убивает крутой турнир. Такими темпами дойдёт до того, что Евро будет проводиться круглый год, Италия будет громить Армению 9:1 уже в 1/64 финала, а соперников в группы организаторы будут определять сами. Чтобы было интереснее.Жалко только, что игроки говорят о таком мало. Если кто и способен переломить тенденцию, то это сами участники. Справедливо, что на мнение журналистов и болельщиков УЕФА плевать.Впрочем, поводы для радости есть всегда, даже в этой ситуации. Во-первых, такой формат турнира больше не планируется - УЕФА решил попробовать провести Евро по чуть ли не всем странам только один раз. Конечно, решение вряд ли окончательное - но все надежды есть.Во-вторых, пока на поводу у своих коллег не идёт ФИФА, отвечающая за чемпионат мира. Насчёт решения провести ЧМ в Катаре понятно, чем это обусловлено. Но это хотя бы не должно сломать турнир.А то вдруг и мундиаль вырастет до сорока участников?