Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал решение поцеловать свою девушку, журналистку Владу Седан, в прямом эфире после матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Сербии.
Встреча состоялась 7 июня и завершилась победой украинцев со счётом 5:0. Зинченко провёл на поле весь матч, результативными действиями не отметился.
"На самом деле, поцелуй в эфире был экспромтом. Я как-то раз ей сказал: "На флеш-интервью меня не зови, потому что я тебя поцелую один раз". Она смеялась, не верила. Перед самим флеш-интервью было несколько секунд, она говорит: "Не чуди, я тебя прошу". Ну получилось так, как получилось", — приводит слова Зинченко ua.tribuna.com.
Зинченко — о поцелуе журналистки: Влада не верила, что сделаю это
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