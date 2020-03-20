"Приносим извинения за допущенную ранее ошибку. Окончательное решение относительно названия чемпионата Европы, который состоится в 2021 году, еще не принято. Предыдущий твит был отправлен по ошибке", — сообщает пресс-служба УЕФА.
Ранее сообщалось, что УЕФА не будет переименовывать Евро-2020, несмотря на то, что европейское первенство пройдёт в 2021-м году.
Чемпионат Европы должен был состояться с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах Европы в честь 60-летнего юбилея турнира.
На этой неделе стало известно, что из-за распространения коронавируса в Европе турнир перенесён на лето 2021-го года. Ориентировочно Евро пройдёт с 11 июня по 11 июля.
Официально: решение о названии чемпионата Европы, который состоится в 2021 году, еще не принято
Официальный Twitter-аккаунт УЕФА сообщил, что решение о том, что Евро-2020 не будет переименован еще не принято окончательно.
Фото: Getty Images
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