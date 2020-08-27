Погба заболел коронавирусом

У полузащитника "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Поля Погба обнаружен коронавирус.

Фото: football.ru

Футболист не прибыл в расположение национальной команды. 27-летнего полузащитника в составе сборной Франции заменит хавбек "Ренна" Эдуардо Камавинжа.



Французы в рамках Лиги наций в сентябре встретятся со сборными Швеции и Хорватии. Матчи пройдут 5 и 8 числа соответственно.



Погба дебютировал за национальную команду Франции в 2013 году. За это время полузащитник провёл 69 матчей в футболке сборной и забил 10 голов. Погба является чемпионом мира 2018 года.



Источник: пресс-служба сборной Франции