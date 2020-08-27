Футболист не прибыл в расположение национальной команды. 27-летнего полузащитника в составе сборной Франции заменит хавбек "Ренна" Эдуардо Камавинжа.
Французы в рамках Лиги наций в сентябре встретятся со сборными Швеции и Хорватии. Матчи пройдут 5 и 8 числа соответственно.
Погба дебютировал за национальную команду Франции в 2013 году. За это время полузащитник провёл 69 матчей в футболке сборной и забил 10 голов. Погба является чемпионом мира 2018 года.
Источник: пресс-служба сборной Франции
Погба заболел коронавирусом
У полузащитника "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Поля Погба обнаружен коронавирус.
Фото: football.ru
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