Поединок завершился победой российской команды со счетом 4:1.
"Мы выполнили главную задачу: впервые за долгое время наше поколение игроков будет принимать участие в крупнейшем форуме. Мы долго к этому шли, провели большую работу.
Что касается игры, то первые минут 20 были нервозными. Первый гол после хорошей комбинации придал нам уверенности. Дальше игра проходила под нашим контролем", - сказал Галактионов.
Отметим, что последний раз национальная команда участвовала на молодежном Евро в 2013 году, когда в группе с Испанией, Нидерландами и Германией заняла в ней последнее место.
После победы над Латвией (4:1) молодежная сборная России с 23-я очками после 10-и туров квалифицировалась на Евро-2021.
Источник: "СЭ"
Галактионов: выполнили главную задачу и впервые за долгое время попали на Евро
Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов прокомментировал выход команды на Евро-2021 после победы над Латвией.
Фото: сборная России
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