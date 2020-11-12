Контрольная игра сборных команд Молдавии и России, завершившаяся нулевой ничьей, стала 135-м матчем без пропущенных голов для голкипера "Локомотива" и российской сборной Маринато Гильерме.
В символическом Клубе Льва Яшина, в который входят отечественные вратари с количеством "сухих" матчей не менее 100, Гильерме обогнал главного тренера сборной России Станислава Черчесова, в активе которого 134 проведенных встречи "на ноль" за игровую карьеру.
Гильерме обогнал Черчесова в Клубе Льва Яшина
Вратарь сборной России Маринато Гильерме против Молдавии (0:0) сыграл "сухой" матч в 135-й раз в карьере.
Фото: Константин Рыбин / РФС
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