- Встречались два соперника, абсолютно разные по уровню на бумаге, но по игре это видно не было. Станислав Саламович Черчесов говорит, что его команда проводит именно контрольные матчи, но встречу с Молдавией нельзя назвать даже товарищеской - она получилась вообще тренировочной. Иногда в двусторонке можно увидеть со стороны футболистов больше азарта и самоотдачи. Наши не проявляли должной агрессии в атаке и не включали форсаж, играли где-то процентов на 40 от своих возможностей. С чем это связано? Может, опасались травм, а может, психологически не настроились на соперника. Лучше вообще не играть подобные матчи, чем играть их так, - передает слова Сабитова "Евро-Футбол.Ру".
Матч сборных России и Молдавии в Кишинёве завершился нулевой ничьей, российские футболисты нанесли 18 ударов по воротам соперника (5 в створ), но ни один из ни так и не стал голевым. Ничья с Молдавией отбросила Россию на двадцатую позицию в рейтинге ФИФА среди европейских сборных, что грозит утратой места во второй корзине при жеребьевке отборочного турнира УЕФА к чемпионату мира 2022 года в Катаре.
15 ноября наша сборная играет в Стамбуле с Турцией, а 18 ноября - в Белграде с Сербией в рамках последних туров розыгрыша Лиги наций. У России 8 очков и первое место в группе, второе место за Венгрией - 7 очков. Наш следующий соперник Турция набрала 3 балла и опережает Сербию на 1 очко.
Сабитов: встречу с Молдавией нельзя назвать даже товарищеской – она получилась вообще тренировочной
Тренер "Риги" и экс-главный тренер юношеской сборной России Равиль Сабитов дал комментарий о контрольном матче Молдавия - Россия (0:0).
Фото: РПЛ
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