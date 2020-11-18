"Переусербствовали". Уткин - о поражении России от Сербии

Блогер и журналист Василий Уткин кратко прокомментировал разгромный проигрыш России в Белграде (0:5).

Фото: AFP

- Переусербствовали, - написал Уткин в своем телеграм-канале.



В решающем матче 6 тура Лиги наций против сборной Сербии команда России потерпела сокрушительное выездное поражение со счетом 0:5. При этом проигравшие гости нанесли по воротам соперника больше ударов, чем победившие хозяева - 19 (7 в створ) против 12 (8 в створ).