Галактионов: серьезной травмы у Маслова нет. Он готовится к матчу с Францией

Главный тренер сборной России до 21 года Михаил Галактионов рассказал о состоянии защитника Павла Маслова.
Фото: ФК "Спартак"
– Маслов сегодня прошел медицинское обследование, серьезной травмы у него нет. Всё в порядке, он готовится к матчу с командой Франции, – сказал главный тренер молодежной сборной в интервью РИА Новостям.

В победном матче с национальной командой Исландии (4:1) Маслов попросил замену на 61-й минуте, и хромая покинул поле. Позже защитник сказал, что почувствовал дискомфорт во время игры.

Павел является футболистом московского "Спартака". В текущем сезоне он провел 24 матча во всех турнирах за основную команду красно-белых.

Молодёжная сборная России принимает участие в групповом этапе чемпионата Европы до 21 года. Команде Галактионова предстоит сыграть с Францией (28 марта) и Данией (31 марта).

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Теги: сборная России U21 Галактионов Маслов
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