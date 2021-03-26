– Маслов сегодня прошел медицинское обследование, серьезной травмы у него нет. Всё в порядке, он готовится к матчу с командой Франции, – сказал главный тренер молодежной сборной в интервью РИА Новостям.
В победном матче с национальной командой Исландии (4:1) Маслов попросил замену на 61-й минуте, и хромая покинул поле. Позже защитник сказал, что почувствовал дискомфорт во время игры.
Павел является футболистом московского "Спартака". В текущем сезоне он провел 24 матча во всех турнирах за основную команду красно-белых.
Молодёжная сборная России принимает участие в групповом этапе чемпионата Европы до 21 года. Команде Галактионова предстоит сыграть с Францией (28 марта) и Данией (31 марта).
Галактионов: серьезной травмы у Маслова нет. Он готовится к матчу с Францией
Главный тренер сборной России до 21 года Михаил Галактионов рассказал о состоянии защитника Павла Маслова.
Фото: ФК "Спартак"
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