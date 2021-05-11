Кирьяков: следует отметить привлечение в сборную молодых игроков

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков в интервью Rusfootball.info прокомментировал расширенный состав сборной России для подготовки к чемпионату Европы.
Фото: ТАСС
- Прежде всего, конечно, следует отметить привлечение в команду молодых игроков, - сказал Кирьяков. - Это говорит о том, что уже обозначился какой-то вектор на омоложение состава сборной. Второй момент — вызов Жиркова. Наверное, это дань уважения человеку, который много лет верой и правдой служит нашему футболу. Я думаю, что это в какой-то степени благодарность за то, что столько лет Юрий находится в хорошей физической форме. Он Профессионал. Именно так, с большой буквы.

Третий момент — я честно говоря, так и думал, что будет выбираться нападающий между Заболотным и Смоловым. Выбрали Заболотного. Это указывает на то, что ставку будет делаться на центральных нападающих, которые заточены на игру вверху, на продавливание линии обороны соперника.

Что касается вратарей, то здесь обращает на себя внимание отсутствие Гильерме. Но тут, наверное, стоит отметить, что Черчесов и Стауче — в прошлом очень хорошие вратари. Они все эти нюансы прекрасно знают. Здесь выбор остался в пользу и Дюпина, и Лунева. Шунин, понятное дело, является номером один на сегодняшний день.

- Почему, на ваш взгляд, Черчесов вызвал Сафонова?
- Возможно, после долгого перерыва это какой-то бонус для Сафонова. Чтобы дать какой-то толчок. Чтобы вратарь почувствовал уверенность и то, что ему доверяют. Думаю, в этом и заключалась идея вызова Сафонова в сборную.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info

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Теги: Кирьяков Россия
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