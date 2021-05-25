Напомним, что 17-летний футболист заразился бактериальной ангиной и покинул расположение национальной команды.
"Арсен чувствует себя хорошо, идёт на поправку", - приводит слова Норайра Захаряна "Чемпионат".
Ранее появилась информация, согласно которой Захарян не сможет помочь сборной России на предстоящем чемпионате Европы-2020.
В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги Арсен провел 13 матчей, отличившись в них тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами.
Источник: Захарян пропустит чемпионат Европы
Отец Захаряна рассказал о состоянии игрока в преддверии чемпионата Европы
Отец полузащитника московского "Динамо" и сборной России Арсена Захаряна Норайр поделился информацией о состоянии здоровья сына.
Фото: сборная России
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