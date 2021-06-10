Сборная России прибыла в Санкт-Петербург для проведения стартового матча Евро-2020 против сборной Бельгии. Встреча состоится 12 июня и начнется в 22:00 по московскому времени.
После игры с бельгийцами подопечные Станислава Черчесова останутся в городе на Неве, где 16 июня им предстоит провести матч второго тура группового этапа ЧЕ-2020 против сборной Финляндии.
Источник: РИА Новости
Сборная России прибыла в Санкт-Петербург
Сборная России прилетела в Санкт-Петербург, где 12 июня и 16 июня проведет два стартовых матча Чемпионата Европы-2020.
Фото: РПЛ
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