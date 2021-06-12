Аджоев не согласился с мнением, согласно которому главная сила сборной России заключается в наставнике команды Станиславе Черчесове. По словам руководителя "Арсенала", важна работа всей команды. Также Аджоев заявил, что ему не страшно за оборону сборной России в матче с Бельгией. Нужно проверять свои силы в поединках с такими оппонентами, отметил Аджоев.
"Согласен ли я, что сила сборной в тренере? Ну Черчесов же не бегает по полю. Командующий — да. Но если мастерство не позволяет, то тут, сколько не говори, ничего не сделаешь. Поэтому я не могу сказать, что сила в Черчесове. Это общая работа, в первую очередь игроков, которые выходят на поле. <...> Как сдержать Лукаку? После игры скажу, ахах. Но мне не боязно за нашу защиту, нужно проверять свои силы в игре с такими соперниками", - сказал Аджоев.
Отметим, что матч первого тура группового раунда Евро-2020 между сборными России и Бельгии пройдет сегодня, 12 июня, и начнется в 22.00 мск.
Источник: Sport24
Аджоев: не могу сказать, что сила сборной в Черчесове. Это общая работа - в первую очередь игроков, выходящих на поле
Руководитель тульского "Арсенала" Гурам Аджоев высказался о предстоящем матче сборной России с бельгийцами на чемпионате Европы.
Фото: "Матч ТВ"
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