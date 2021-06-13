"Конечно, я ждал от сборной большего. Не думал, что счет получится таким разгромным, потому что групповой турнир короткий, всего три матча, и каждый пропущенный мяч может сыграть свою роль при равенстве очков.
Хотел, чтобы мы не так крупно проиграли. Есть досада. Но перед матчем было понятно, что шансы бельгийцев намного предпочтительнее наших.
Команда не получила ни одной желтой карточки. Что это за футбол? Надо агрессивнее играть", - приводит слова Сенникова "Плеймейер".
Сборная России проиграла Бельгии со счетом 0:3 в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020. На 10-й минуте счет в матче открыл форвард бельгийцев Ромелу Лукаку. Случилось это после ошибки защитника сборной России Андрея Семенова. Футболист сборной России не смог выбить мяч после кросса в российскую штрафную, позволив Лукаку развернуться и пробить точно в угол ворот.
На 34-й минуте защитник Тома Менье удвоил преимущество бельгийцев. В конце встречи Лукаку оформил дубль и довел счет до крупного.
Бельгийцы набрали 3 очка и идут на 1-м месте в группе B. Россия располагается на последнем, 4-м месте. В следующем туре россияне в Петербурге проведут матч с Финляндией, которая обыграла Данию (1:0) в 1-м туре Евро-2020. Этот матч пройдет 16 июня и начнется в 16:00 мск.
Сенников: Россия в матче с Бельгией не получила ни одной карточки. Что это за футбол? Надо агрессивнее играть
Бывший защитник сборной России Дмитрий Сенников поделился мнением о матче чемпионата Европы-2020 Бельгия – Россия (3:0).
Фото: Матч ТВ
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