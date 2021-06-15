- Губерниев славится своим хамством и грубостью - это его имидж и образ. Ольга же славится тем, что плачет. Как говорил продюсер "Дом-2" Михайловский, слезы Бузовой на вес золота. Оля знает, чем может манипулировать для вызова бури эмоций у людей. В этом шоу каждый был в своем амплуа, не выходя из него ни на секунду. Они исполняли себя, и ничего нового и удивительного я не увидела, - передает слова Бони Sport24.
Напомним, что телекомментатор канала "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев во прямом эфире с певицей и актрисой Ольгой Бузовой довел ее до слез посредством троллинга. Ключевым стал вопрос Губерниева "Перестали ли вы пить коньяк по утрам, да или нет?", который Бузова восприняла на собственный счет как буквальное обвинение.
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Боня: Губерниев славится хамством и грубостью, Бузова тем, что плачет. Ничего удивительного я не увидела
Телеведущая Виктория Боня высказала мнение о конфликте между комментатором Дмитрием Губерниевым и певицей Ольгой Бузовой в прямом эфире "Матч ТВ".
Фото: МатчТВ
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