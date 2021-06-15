Боня: Губерниев славится хамством и грубостью, Бузова тем, что плачет. Ничего удивительного я не увидела

Телеведущая Виктория Боня высказала мнение о конфликте между комментатором Дмитрием Губерниевым и певицей Ольгой Бузовой в прямом эфире "Матч ТВ".
Фото: МатчТВ
- Губерниев славится своим хамством и грубостью - это его имидж и образ. Ольга же славится тем, что плачет. Как говорил продюсер "Дом-2" Михайловский, слезы Бузовой на вес золота. Оля знает, чем может манипулировать для вызова бури эмоций у людей. В этом шоу каждый был в своем амплуа, не выходя из него ни на секунду. Они исполняли себя, и ничего нового и удивительного я не увидела, - передает слова Бони Sport24.

Напомним, что телекомментатор канала "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев во прямом эфире с певицей и актрисой Ольгой Бузовой довел ее до слез посредством троллинга. Ключевым стал вопрос Губерниева "Перестали ли вы пить коньяк по утрам, да или нет?", который Бузова восприняла на собственный счет как буквальное обвинение.

"Вы для меня дно, а не мужчина". Губерниев довел Бузову до слез в эфире "Матч ТВ"

Губерниев: пересмотрел эфир с Бузовой. Отработал блестяще!

"Как вы без меня? Вас хоть кто-то посмотрит!" Бузова бросила провокационную фразу после конфликта с Губерниевым (видео)

Собчак - об эфире с Бузовой: Губерниев, обожаю! Флешмоб "Выведи неуча на чистую воду", должны присоединиться все

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Бузова Губерниев Боня
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(2)

Последние новости

Пономарев: слабеньких финнов обыграем где-то 2:0, если выйдут три форварда. Против одного Дзюбы играть легко эксклюзив
Карпин: Бельгия выдала не лучшую игру в матче против России. Возможно, даже худшую
Роналду и Жота сыграют в атаке Португалии в матче Евро-2020 с Венгрией
Песков ответил на вопрос о том, довольно ли руководство России работой Черчесова на посту наставника сборной 3
Зарема Салихова: нормальный календарь. За первые 10 туров "Спартаку" надо уходить в отрыв 3
Тренировка сборной России 15 июня (видео)
Видео пресс-конференции сборной России перед матчем Евро-2020 со сборной Финляндии 3
Джикия рассказал, что он знает о финских нападающих 4
УЕФА проведет расследование в отношении австрийского форварда Арнаутовича
Состоялась жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги чемпионов 3
Боня: Губерниев славится хамством и грубостью, Бузова тем, что плачет. Ничего удивительного я не увидела 7
Источник: ЦСКА близок к заключению нового контракта с Дзагоевым
Игроки "Спартака" вернулись с отпуска и прошли медосмотр
Жирков покинет сборную России из-за травмы 11
"Урал" объявил о переходе нападающего из московского "Локомотива" 1
В Финляндии пожаловались на пограничный контроль на въезде в Россию 7
Евро-2020: Франция - Германия. Где смотреть встречу онлайн 15 июня 2021
Стали известны даты проведения матчей "Спартака" с "Зенитом" и ЦСКА 9
Черчесов высказался о возможном вылете сборной России с чемпионата Европы 16
Черчесов: результат финнов с Данией немножко удивил, отношение к игре - нет. Крепкая команда
Черчесов ответил на вопрос о конфликте Губерниева и Бузовой 12
Опубликован календарь предстоящего сезона РПЛ
Черчесов: боюсь, что мы потеряли Жиркова на весь турнир 8
Финский хавбек Кауко: Дзюба - главное оружие России. Таких хороших нападающих нельзя допускать до мяча 7
Главный тренер Финляндии: нас вполне устроит ничья с Россией. Думаю, нас будут хорошо прессинговать 1
Евро-2020: Венгрия - Португалия. Где смотреть встречу онлайн 15 июня 2021
Слуцкий: финнам очень повезло с Данией. По-прежнему уверен, что это аутсайдер нашей группы 4
Жирков не прибыл на тренировку сборной России, остальные работают в общей группе 2
Матыцин: ожидаем от сборной России победы в матче с Финляндией. Можем выиграть за счет большей мотивации
Собчак - об эфире с Бузовой: Губерниев, обожаю! Флешмоб "Выведи неуча на чистую воду", должны присоединиться все 18
Все новости
-