Боня: Губерниев славится хамством и грубостью, Бузова тем, что плачет. Ничего удивительного я не увидела

Телеведущая Виктория Боня высказала мнение о конфликте между комментатором Дмитрием Губерниевым и певицей Ольгой Бузовой в прямом эфире "Матч ТВ".

Фото: МатчТВ