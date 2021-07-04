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Смолов: слышал ли слова Черчесова? Конечно. Мне не обидно

Нападающий "Локомотива" Федор Смолов рассказал, слышал ли он слова о себе, сказанные на пресс-конференции главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.
Фото: ФК "Локомотив"
- Слышал ли слова Черчесова? Конечно, слышал. Всё слышали. Обидно ли мне? Нет, - сказал Смолов в эфире "Матч ТВ".

Напомним, 31-летний форвард не попал в заявку сборной России на чемпионат Европы-2020, на котором национальная команда не вышла в плей-офф. Черчесов объяснил свое решение тем, что Смолов не умеет справляться с ролью запасного, а место в стартовом составе тренерский штаб ему предоставить не мог.

В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги Смолов провел 21 матч, в которых отличился семью забитыми мячами и тремя результативными передачами.

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Теги: Смолов Черчесов Сборная России
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