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Дубль Вернера за две минуты помог Германии разгромить Италию в Лиге наций

Матч 4 тура группы 3 Лиги А Лиги наций Германия - Италия завершился победой немецкой сборной (5:2).
Фото: AFP
Сборная Германии со счетом 5:2 разгромила действующего чемпиона Европы Италию в рамках 4 тура группы 3 дивизиона А Лиги наций.

На 10 минуте игры первый гол забил полузащитник "бундесманншафт" Йозуа Киммих. На 45+4 минуте его партнер по команде Илкай Гюндоган реализовал пенальти и удвоил счет. Нападающий Томас Мюллер на 51 минуте провел третий мяч хозяев поля, а на 68 и 69 минутах центрфорвард Тимо Вернер установил счет 5:0 в пользу сборной Германии. Вилли Ньонто на 78 минуте и Алессандро Бастони на 90+4 минуте забили два гола престижа сборной Италии.

Германия с 6 очками после 4 туров занимает второе место в группе 3 Лиги А, Италия с 5 очками находится на третьей строчке. Лидирует сборная Венгрии (7 очков), замыкает квартет сборная Англии (2 очка).

Лига наций

Лига А

Группа 3

4 тур

Германия - Италия 5:2 (2:0)

Голы: Киммих, 10, Гюндоган, 45+4 (пен.), Мюллер, 51, Вернер, 68, 69 - Ньонто, 78, Бастони, 90+4


Лига Наций Сборная Германии Сборная Италии Вернер
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