Дубль Вернера за две минуты помог Германии разгромить Италию в Лиге наций

Матч 4 тура группы 3 Лиги А Лиги наций Германия - Италия завершился победой немецкой сборной (5:2).

Фото: AFP

Сборная Германии со счетом 5:2 разгромила действующего чемпиона Европы Италию в рамках 4 тура группы 3 дивизиона А Лиги наций.



На 10 минуте игры первый гол забил полузащитник "бундесманншафт" Йозуа Киммих. На 45+4 минуте его партнер по команде Илкай Гюндоган реализовал пенальти и удвоил счет. Нападающий Томас Мюллер на 51 минуте провел третий мяч хозяев поля, а на 68 и 69 минутах центрфорвард Тимо Вернер установил счет 5:0 в пользу сборной Германии. Вилли Ньонто на 78 минуте и Алессандро Бастони на 90+4 минуте забили два гола престижа сборной Италии.



Германия с 6 очками после 4 туров занимает второе место в группе 3 Лиги А, Италия с 5 очками находится на третьей строчке. Лидирует сборная Венгрии (7 очков), замыкает квартет сборная Англии (2 очка).



Лига наций



Лига А



Группа 3



4 тур



Германия - Италия 5:2 (2:0)



Голы: Киммих, 10, Гюндоган, 45+4 (пен.), Мюллер, 51, Вернер, 68, 69 - Ньонто, 78, Бастони, 90+4