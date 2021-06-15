Эта Франция может выиграть Евро-2020: Мбаппе, Погба и Бензема превзошли Германию

Супернападения Франции испугался даже Хуммельс
Наверное, на немцев в определённой степени повлияла магия имён соперника. Хоть в составе Бундестим тоже предостаточно звёзд, но они являются, скорее, восходящими. Например, очевидно, что Серж Гнабри, Леон Горецка, Кай Хаверц и Тимо Вернер ещё не в полной мере раскрыли свой потенциал. В то же время Килиан Мбаппе, Карим Бензема, Поль Погба, Антуан Гризманн и Н’Голо Канте уже достигли пикового уровня.
Стартовый отрезок прошёл с преимуществом немцев, но оно было лишь территориальным. Задумки Франции были понятнее и интереснее. Здорово в игру команды вписался опальный Карим Бензема, которого решили вернуть в сборную, несмотря на продолжающиеся судебные тяжбы по делу о вымогательстве у Матьё Вальбуэна. Форвард «Реала» здорово выполнял свои функции на поле, проделывая ещё и колоссальный объём черновой работы. Универсальный Бензема здорово опускается в глубину, участвуя в розыгрыше мяча. Это не классический таргетмен, который ждёт свой шанс у чужой штрафной.
Сборная Франции сыграла с тремя форвардами: Гризманном, Мбаппе и Бензема. Пока Карим своими умными действиями путал защитников, его партнёры по команде получали открытые зоны.
Что касается Бундестим, то команда Лёва сыграла по схеме 3-4-3. При этом Джошуа Киммих, самый универсальный игрок этой команды, отправился на правый фланг обороны. Вероятно, Лёв рассчитывал, что он поможет сдерживать активные фланги французов. Что касается игры в атаке, то ставка была сделана на смену мест Мюллера, Гнабри и Хаверца. Они действительно регулярно менялись местами, путая французских защитников.
Французы ничуть не стремились забрать себе мяч. Вместо этого они предпочитали побыстрее доставлять его в атаку, используя гениальные передачи Поля Погба. Полузащитник «Манчестер Юнайтед» выдал очередной впечатляющий матч за сборную. Французский дирижёр выполнил шесть передач в финальную треть, при этом пять из них были сделаны со своей половины поля. Больше Погба в составе французов передач (любых, и длинных, и коротких) на свой счёт записал лишь Бенжамен Павар.
Впрочем, после стартового отрезка, в котором немцы спокойной владели мячом, игра выровнялась. Французы стали включать прессинг, который приносил неплохой результат. А результат в итоге сделали Погба и Эрнандес. На 20-й минуте Поль выполнил невероятную передачу шведой в район угла вратарской, а Эрнандес мощно прострелил. Хуммельс так напугался набегающего Мбаппе, что изящно срезал мяч в свои ворота.
При этом по ударам сборная Германии в первом тайме переиграла соперника. Так, немцы нанесли семь ударов, а французы — лишь два, не считая срезки Хуммельса. Только вот Бундестим играла в не слишком осмысленное владение, прямо как Испания накануне, а Франция точно знала, что делать с мячом. Французы остро контратаковали, а Дешам заставил своих звёзд пахать в обороне не меньше, чем трудягу Канте.
Несостоявшийся шедевр Мбаппе и отменённый гол Бензема
Во втором тайме сборная Германии действовала намного интереснее. В ряде эпизодов немцы откровенно простили гостей, но и сами рисковали нарваться на неприятности. В середине тайма классным ударом застал врасплох Нойера Мбаппе, но гол-шедевр был отменён из-за офсайда. Даже жаль, что такую красоту пришлось отменить.
А уже в концовке сборная Франции поймала соперника на контратаке. Мбаппе покатил мяч на пустые ворота Бензема, а тот не промахнулся. Впрочем, вновь был небольшой офсайд, который и отменил взятие ворот. К слову, во всех перечисленных эпизодах атаки гениальными передачами начинал Погба.
The perfect way to start! ??— Paul Pogba (@paulpogba) June 15, 2021
Amazing team performance ?? @equipedefrance #EURO2020 #FiersdetreBleus pic.twitter.com/nBGFRPyE7B
Франция провела впечатляющий матч. Совершенно понятны тренерские задумки, видно отличное исполнение. Видимо, Дешам и сам остался полностью удовлетворён увиденным: первую замену тренер трёхцветных сделал аж на 90-й минуте.
Пока эта команда очень напоминают ту, что выиграла чемпионат мира в России. Французы практически не ошибаются, а великолепные крылья атаки теперь ещё и дополняет Бензема, которого так не хватало команде. Если ещё и Погба сможет сохранить такой настрой, то остановить эту команду будет очень и очень сложно.
Удары по воротам
Что касается Германии, то пока сложно составить цельное впечатление. Далее немцев ждёт ещё один суперматч с Португалией, он будет весьма показательным.
Чемпионат Европы
Группа F. 1-й тур
Франция 1:0 Германия
Стадион: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия)
Гол: Хуммельс, 20 (авт.)
Франция: Льорис, Эрнандес, Кимпембе, Варан, Павар, Рабьо (Дембеле, 90+4), Канте, Погба, Мбаппе, Бензема (Толиссо, 89), Гризманн
Германия: Нойер, Гинтер (Джан, 88), Госенс (Фолланд, 88), Рюдигер, Хуммельс, Гюндоган, Кроос, Киммих, Хаверц (Вернер, 74), Гнабри (Зане, 74), Мюллер
Предупреждения: Киммих, 7