Батраков восхитил турецких журналистов после первого гола в чемпионате

Российский полузащитник "Галатасарая" Алексей Батраков получил высокую оценку в Турции после результативной игры против "Коньяспора" в 10-м туре национального первенства.

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"Батраков был самым креативным, трудолюбивым и продуктивным игроком "Галатасарая". [...] Два отбора мяча, результативная передача и гол. Он оставил на матче отпечаток своего мастерства", — написал журналист.

Встреча завершилась разгромной победой стамбульского клуба со счетом 4:0. На 28-й минуте Батраков ассистировал Юнусу Акгюну, а вскоре после перерыва отличился сам, забив дебютный гол в чемпионате Турции.Обозреватель Milliyet Аттила Гекче особо отметил универсальность россиянина, который активно участвовал как в атакующих, так и в оборонительных действиях команды.На 61-й минуте россиянина заменил Илкай Гюндоган. Всего после перехода в "Галатасарай" 21-летний полузащитник провел 11 матчей, отметившись тремя голами и тремя результативными передачами.Стамбульская команда набрала 25 очков в десяти турах и продолжает лидировать в чемпионате Турции.Источник: Milliyet