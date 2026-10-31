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Батраков восхитил турецких журналистов после первого гола в чемпионате

Российский полузащитник "Галатасарая" Алексей Батраков получил высокую оценку в Турции после результативной игры против "Коньяспора" в 10-м туре национального первенства.
Фото: Anadolu / Contributor / Anadolu / Gettyimages.ru
Встреча завершилась разгромной победой стамбульского клуба со счетом 4:0. На 28-й минуте Батраков ассистировал Юнусу Акгюну, а вскоре после перерыва отличился сам, забив дебютный гол в чемпионате Турции.

Обозреватель Milliyet Аттила Гекче особо отметил универсальность россиянина, который активно участвовал как в атакующих, так и в оборонительных действиях команды.

"Батраков был самым креативным, трудолюбивым и продуктивным игроком "Галатасарая". [...] Два отбора мяча, результативная передача и гол. Он оставил на матче отпечаток своего мастерства", — написал журналист.

На 61-й минуте россиянина заменил Илкай Гюндоган. Всего после перехода в "Галатасарай" 21-летний полузащитник провел 11 матчей, отметившись тремя голами и тремя результативными передачами.

Стамбульская команда набрала 25 очков в десяти турах и продолжает лидировать в чемпионате Турции.

Источник: Milliyet

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