Батраков восхитил турецких журналистов после первого гола в чемпионате

Обозреватель Milliyet Аттила Гекче особо отметил универсальность россиянина, который активно участвовал как в атакующих, так и в оборонительных действиях команды.
"Батраков был самым креативным, трудолюбивым и продуктивным игроком "Галатасарая". [...] Два отбора мяча, результативная передача и гол. Он оставил на матче отпечаток своего мастерства", — написал журналист.
На 61-й минуте россиянина заменил Илкай Гюндоган. Всего после перехода в "Галатасарай" 21-летний полузащитник провел 11 матчей, отметившись тремя голами и тремя результативными передачами.
Стамбульская команда набрала 25 очков в десяти турах и продолжает лидировать в чемпионате Турции.
Источник: Milliyet