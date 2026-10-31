Фернандес рассказал, как полицейский хотел наказать его за гол "Спартаку"

"А потом сказал: "Лео, хочу оштрафовать тебя, потому что я болельщик "Спартака", а ты накануне забил нам в дерби". Говорил, что злится, но через полчаса мы уже смеялись", — рассказал Фернандес.
Экс-футболист отметил, что неоднократно сталкивался с сотрудниками полиции в России, но серьезных конфликтов у него не возникало. По его словам, принадлежность к "Динамо" нередко помогала наладить общение.
Фернандес провел в составе бело-голубых восемь лет, сыграв 238 матчей во всех турнирах и забив 16 голов.
Источник: "Спорт-Экспресс"