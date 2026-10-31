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Фернандес рассказал, как полицейский хотел наказать его за гол "Спартаку"

Бывший защитник московского "Динамо" Леандро Фернандес вспомнил необычный случай с сотрудником полиции, который пригрозил оштрафовать его из-за гола в ворота "Спартака".
Фото: Мысякин Александр, "Чемпионат"
По словам аргентинца, однажды его остановили на улице и попросили предъявить водительские права. Фернандес показал аргентинское удостоверение, однако полицейский заявил, что пользоваться им нельзя. После звонка футболиста в клуб ситуация приняла неожиданный оборот.

"А потом сказал: "Лео, хочу оштрафовать тебя, потому что я болельщик "Спартака", а ты накануне забил нам в дерби". Говорил, что злится, но через полчаса мы уже смеялись", — рассказал Фернандес.

Экс-футболист отметил, что неоднократно сталкивался с сотрудниками полиции в России, но серьезных конфликтов у него не возникало. По его словам, принадлежность к "Динамо" нередко помогала наладить общение.

Фернандес провел в составе бело-голубых восемь лет, сыграв 238 матчей во всех турнирах и забив 16 голов.

Источник: "Спорт-Экспресс"

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