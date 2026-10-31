Глебов: Игдисамов иногда ведет себя намного злее, чем на камеру

- На камеру все более дружелюбные и правильные в общении, подбирают слова. Когда ты разговариваешь со своими близкими людьми, командой, футболистами, можешь не сдерживать себя и говорить что чувствуешь и видишь. Твой круг общения должен воспринимать тебя не только добрым и хорошим, но таким, какой ты есть, и иногда слушать твой пихач. Это правильно.
Конечно, в каких-то моментах Дмитрий Игоревич намного злее и агрессивнее себя ведёт с нами, чем с теми же журналистами, - цитирует Глебова "Чемпионат".
Напомним, что с июня текущего года Дмитрий Игдисамов является главным тренером ЦСКА. Ранее он занимал аналогичный пост в молодежной команде "армейцев", а также входил в тренерский штаб основной команды при Фабио Челестини. По итогам 12 сыгранных туров красно-синие занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России с 25 набранными очками в своем активе и отстают от лидирующего "Зенита" на два балла.
В нынешнем сезоне Кирилл Глебов вышел на поле в составе ЦСКА в 17 встречах во всех турнирах и записал на свой счет два забитых мяча и четыре результативные передачи.