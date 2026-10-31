Главный арбитр матча "Рубин" - "Факел" не смог прилететь в Казань

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- Данил Каширин заменит Сергея Иванова в матче " Рубин " – "Факел". Иванов не смог прилететь в Казань из-за ограничений авиасообщения, - сообщает пресс-служба РФС.

Сегодня, 31 октября, казанский "Рубин" примет на домашнем стадионе воронежский "Факел" в матче 13 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 15:15 по московскому времени. На данный момент команда Олега Кузьмина располагается на 11 строчке в турнирной таблице чемпионата России с 12 набранными очками, воронежцы занимают последнее место с 6 баллами в своем активе.