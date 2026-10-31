- Не смотрел матч, очень поздно он начинался. Читал материалы, новости по этой игре. Из "Локомотива" ушли ведущие футболисты, а ЦСКА стабилен - тяжело играть против такой команды. Нужно терпение руководства - Галактионов занял третье место с "железнодорожниками", поднял футболистов на уровень РПЛ. Но уход ключевых игроков - это всегда проблема. Нужно заново кого-то готовить на эти места, - сказал Тарханов.
Автор: Даниил Нахлёсткин, Rusfootball.info
Тарханов - о Галактионове: руководству "Локомотива" нужно терпение
Российский тренер Александр Тарханов в комментарии Rusfootball.info высказался о вылете "Локомотива" из Кубка России.
Фото: ФК "Локомотив"