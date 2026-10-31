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Тедеев раскрыл пугающие проблемы в академии "Акрона"

Бывший главный тренер "Акрона" Заур Тедеев рассказал, что при проверке медицинских карт воспитанников клубной академии обнаружил около 50 футболистов с проблемами со здоровьем.
Фото: ФК "Акрон"
По словам специалиста, неприятное открытие произошло во время подготовки молодых игроков к требованиям Российской Премьер-лиги. Помимо медицинских проблем, тренер обратил внимание на недостаточную физическую подготовку воспитанников.

"Я пришёл в академию, зашёл в медицинский отдел и попросил главного врача показать мне медицинские карточки футболистов. Я был просто в шоке: порядка 50 игроков были нездоровы!" — признался Тедеев.

Тренер объяснил, что ради развития молодых футболистов иногда намеренно освобождал их от матчей за вторую команду. Вместо игровой практики они занимались силовой подготовкой и развитием выносливости.

При этом нагрузки на перспективных игроков порой превышали объем работы футболистов основного состава. Такой подход, по словам Тедеева, был необходим для адаптации к интенсивному футболу РПЛ, где важны прессинг, быстрые переходы между фазами игры и физическая готовность.

Источник: YouTube-канал "Коммент.Шоу"

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