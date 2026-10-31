Тедеев раскрыл пугающие проблемы в академии "Акрона"

Бывший главный тренер "Акрона" Заур Тедеев рассказал, что при проверке медицинских карт воспитанников клубной академии обнаружил около 50 футболистов с проблемами со здоровьем.

Фото: ФК "Акрон"

"Я пришёл в академию, зашёл в медицинский отдел и попросил главного врача показать мне медицинские карточки футболистов. Я был просто в шоке: порядка 50 игроков были нездоровы!" — признался Тедеев.

По словам специалиста, неприятное открытие произошло во время подготовки молодых игроков к требованиям Российской Премьер-лиги. Помимо медицинских проблем, тренер обратил внимание на недостаточную физическую подготовку воспитанников.Тренер объяснил, что ради развития молодых футболистов иногда намеренно освобождал их от матчей за вторую команду. Вместо игровой практики они занимались силовой подготовкой и развитием выносливости.При этом нагрузки на перспективных игроков порой превышали объем работы футболистов основного состава. Такой подход, по словам Тедеева, был необходим для адаптации к интенсивному футболу РПЛ, где важны прессинг, быстрые переходы между фазами игры и физическая готовность.Источник: YouTube-канал "Коммент.Шоу"