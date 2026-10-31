Тедеев раскрыл пугающие проблемы в академии "Акрона"

"Я пришёл в академию, зашёл в медицинский отдел и попросил главного врача показать мне медицинские карточки футболистов. Я был просто в шоке: порядка 50 игроков были нездоровы!" — признался Тедеев.
Тренер объяснил, что ради развития молодых футболистов иногда намеренно освобождал их от матчей за вторую команду. Вместо игровой практики они занимались силовой подготовкой и развитием выносливости.
При этом нагрузки на перспективных игроков порой превышали объем работы футболистов основного состава. Такой подход, по словам Тедеева, был необходим для адаптации к интенсивному футболу РПЛ, где важны прессинг, быстрые переходы между фазами игры и физическая готовность.
Источник: YouTube-канал "Коммент.Шоу"