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Аленичев объяснил, почему "Арсенал" не может позволить себе Дзюбу

Главный тренер тульского "Арсенала" Дмитрий Аленичев признался, что клуб не располагает достаточными финансовыми возможностями для приглашения 38-летнего нападающего Артёма Дзюбы.
Фото: Злата Машницкая / ФК "Акрон"
Специалист прокомментировал перспективы возвращения опытного форварда в тульскую команду, за которую тот уже выступал ранее. По словам Аленичева, главным препятствием для возможного трансфера является высокая стоимость футболиста.

"У нас на него не хватит финансирования. Он дорогой игрок", — заявил тренер.

При этом будущее самого Дзюбы остаётся неопределённым. В начале октября нападающий заявил, что его карьера "закончилась", однако не исключил возможности сыграть за одну из команд в Кубке России. Позднее представитель футболиста Леонид Гольдман уточнил, что официально о завершении карьеры форвард пока не объявлял.

За годы выступлений Дзюба успел поиграть за "Спартак", "Зенит", "Локомотив", "Ростов", "Акрон" и другие клубы. В его карьере уже был период в тульском "Арсенале", однако новое сотрудничество с командой, судя по словам Аленичева, осложняется финансовым вопросом.

Источник: "Спорт-Экспресс"

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