Аленичев объяснил, почему "Арсенал" не может позволить себе Дзюбу

"У нас на него не хватит финансирования. Он дорогой игрок", — заявил тренер.
При этом будущее самого Дзюбы остаётся неопределённым. В начале октября нападающий заявил, что его карьера "закончилась", однако не исключил возможности сыграть за одну из команд в Кубке России. Позднее представитель футболиста Леонид Гольдман уточнил, что официально о завершении карьеры форвард пока не объявлял.
За годы выступлений Дзюба успел поиграть за "Спартак", "Зенит", "Локомотив", "Ростов", "Акрон" и другие клубы. В его карьере уже был период в тульском "Арсенале", однако новое сотрудничество с командой, судя по словам Аленичева, осложняется финансовым вопросом.
Источник: "Спорт-Экспресс"