Маслов объяснил, почему Даку не может стать лидером "Спартака"

Фото: РИА Новости / Алексей Филиппов

"Вся игра "Рубина" строилась через Даку: где-то просто длинная передача, он там поборолся. Он, по сути, не отрабатывал в обороне, играл исключительно на то, чтобы зацепиться, протащить мяч", — добавил футболист.