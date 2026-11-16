Матчи Скрыть

Лига Наций УЕФА

Новости
Казахстан
18:00
СловакияНе начат
Фарерские острова
18:00
МолдоваНе начат
Исландия
20:00
ЛюксембургНе начат
Эстония
20:00
БолгарияНе начат
Литва
20:00
ЛихтенштейнНе начат
Северная Македония
22:45
СловенияНе начат
Германия
22:45
НидерландыНе начат
Греция
22:45
СербияНе начат
Гибралтар
22:45
МальтаНе начат
Швейцария
22:45
ШотландияНе начат

Маслов объяснил, почему Даку не может стать лидером "Спартака"

Бывший защитник "Спартака" Павел Маслов назвал главную причину трудностей Мирлинда Даку в московском клубе после перехода из казанского "Рубина".
Фото: РИА Новости / Алексей Филиппов
По мнению Маслова, албанскому нападающему непросто адаптироваться к новой роли. Если в "Рубине" практически вся атакующая игра строилась вокруг него, то в "Спартаке" форварду приходится подстраиваться под уже сформированную систему.

"Барко, Жедсон, Зобнин, Литвинов — никто не будет играть исключительно на Даку, на нём игра не строится, он лишь винтик в системе", — отметил Маслов.

Экс-защитник подчеркнул, что в Казани Даку пользовался значительно большей свободой действий. Команда часто искала его длинными передачами, а сам нападающий концентрировался преимущественно на атаке.

"Вся игра "Рубина" строилась через Даку: где-то просто длинная передача, он там поборолся. Он, по сути, не отрабатывал в обороне, играл исключительно на то, чтобы зацепиться, протащить мяч", — добавил футболист.

Источник: Metaratings.ru

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится