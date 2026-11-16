Маслов объяснил, почему Даку не может стать лидером "Спартака"

"Барко, Жедсон, Зобнин, Литвинов — никто не будет играть исключительно на Даку, на нём игра не строится, он лишь винтик в системе", — отметил Маслов.
Экс-защитник подчеркнул, что в Казани Даку пользовался значительно большей свободой действий. Команда часто искала его длинными передачами, а сам нападающий концентрировался преимущественно на атаке.
"Вся игра "Рубина" строилась через Даку: где-то просто длинная передача, он там поборолся. Он, по сути, не отрабатывал в обороне, играл исключительно на то, чтобы зацепиться, протащить мяч", — добавил футболист.
Источник: Metaratings.ru