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Мамаев назвал лучшего игрока РПЛ и оценил шансы Кисляка на большую карьеру

Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев назвал Максима Глушенкова сильнейшим футболистом чемпионата России, а Матвея Кисляка — одним из самых перспективных молодых игроков страны.
Фото: "Чемпионат"
Мамаев сравнил Глушенкова, Кисляка и Алексея Батракова. По его мнению, полузащитник "Зенита" на данный момент превосходит конкурентов благодаря опыту и футбольной зрелости.

"Глушенков, по мне, вообще на данный момент номер один в нашем чемпионате. Он уже более зрелый, постарше Кисляка и Батракова", — заявил Мамаев.

При этом бывший футболист особенно выделил потенциал Кисляка, отметив, что дальнейшее развитие его карьеры во многом будет зависеть от правильного выбора клуба.

"У Кисляка просто безграничный талант. Вопрос в том, сложится ли его карьера таким образом, чтобы он смог этот талант реализовать", — подчеркнул экс-полузащитник.

В пример Мамаев привёл Батракова, который после перехода в турецкий чемпионат сумел быстро проявить себя на европейской арене.

"Лёша перешёл в чемпионат Турции, и через полтора месяца вся страна смотрит, как он забивает "Барселоне", — отметил Мамаев.

Экс-футболист добавил, что поддерживает российских игроков, выступающих за рубежом, и надеется, что их успехи помогут продемонстрировать уровень отечественного футбола.

Источник: "Коммент.Шоу"

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