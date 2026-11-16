Мамаев назвал лучшего игрока РПЛ и оценил шансы Кисляка на большую карьеру

"Глушенков, по мне, вообще на данный момент номер один в нашем чемпионате. Он уже более зрелый, постарше Кисляка и Батракова", — заявил Мамаев.
При этом бывший футболист особенно выделил потенциал Кисляка, отметив, что дальнейшее развитие его карьеры во многом будет зависеть от правильного выбора клуба.
"У Кисляка просто безграничный талант. Вопрос в том, сложится ли его карьера таким образом, чтобы он смог этот талант реализовать", — подчеркнул экс-полузащитник.
В пример Мамаев привёл Батракова, который после перехода в турецкий чемпионат сумел быстро проявить себя на европейской арене.
"Лёша перешёл в чемпионат Турции, и через полтора месяца вся страна смотрит, как он забивает "Барселоне", — отметил Мамаев.
Экс-футболист добавил, что поддерживает российских игроков, выступающих за рубежом, и надеется, что их успехи помогут продемонстрировать уровень отечественного футбола.
Источник: "Коммент.Шоу"