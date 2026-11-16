В РПЛ готовят расширение списка видеоарбитров: сразу семь новых кандидатов - источник

Как сообщает "СЭ", судейский корпус Российской Премьер-лиги может пополниться семью специалистами, допущенными к работе с системой VAR, уже в первой части сезона-2026/27.

Фото: РИА Новости / Инал Танашев





При этом в действующем перечне уже есть арбитры, обладающие соответствующими лицензиями, но не получающие назначений на матчи РПЛ в роли видеоассистентов. Среди них Надежда Горинова, Антон Анопа, Ранэль Зияков и другие специалисты.



Отдельного внимания заслуживает ситуация с Иналом Танашевым, который считается одним из наиболее заметных российских арбитров последних сезонов. Несмотря на регулярные назначения главным и резервным судьёй, он до сих пор не имеет допуска к работе на VAR.



Причины отсутствия у Танашева соответствующей лицензии неизвестны. Пока неясно, связано ли это с его личным решением или с необходимостью прохождения специальных тестов.



Источник: По информации "Спорт-Экспресса", судейское руководство планирует включить в список видеоарбитров Олега Гусакова, Игоря Капленкова, Станислава Матвеева, Никиту Новикова, Михаила Плиско, Андрея Прокопова и Ефима Рубцова. После получения необходимых допусков они смогут обслуживать матчи чемпионата и Кубка России в качестве VAR и AVAR.При этом в действующем перечне уже есть арбитры, обладающие соответствующими лицензиями, но не получающие назначений на матчи РПЛ в роли видеоассистентов. Среди них Надежда Горинова, Антон Анопа, Ранэль Зияков и другие специалисты.Отдельного внимания заслуживает ситуация с Иналом Танашевым, который считается одним из наиболее заметных российских арбитров последних сезонов. Несмотря на регулярные назначения главным и резервным судьёй, он до сих пор не имеет допуска к работе на VAR.Причины отсутствия у Танашева соответствующей лицензии неизвестны. Пока неясно, связано ли это с его личным решением или с необходимостью прохождения специальных тестов.Источник: "Спорт-Экспресс"