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"Монако" вышел в полуфинал Кубка лиги

В матче 1/4 финала Кубка французской лиги "Монако" в серии пенальти победил "Ренн" (1:1, 8:7 — по пенальти).

Кубок Франции

1/4 финала

"Монако" – "Ренн"

Голы: Буриго, 30, Лопеш, 54

"Монако": Бадьяшил, Хенрихс, Серрано, Бадьяшиль (Пеле, 90+5), Налдо, Глик, Тилеманс, Беннассер, Силла (Изидор, 85), Лопеш, Февр (Диоп, 74)

"Ренн": Коубек, Траоре, Бенсебаини (Зеффан, 87), Сильва, Мешер, Гренье, Андре, Бен-Арфа, Буриго, Сарр, Сьибатшё (Ньянг, 73)

Предупреждения: Лопеш, 24, Серрано, 29, Тилеманс, 50, Бенсебаини, 74
Теги: Монако Лига 1 Ренн
Вчера, 23:02
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#1  СуперШтангист   (Вчера, 23:09)
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Болеет за:
«Терек»
Как и ожидалось, без Нулёвина очередная победа, был бы он на поле, то привёз бы гол в основное, либо запорол бы пенальти.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
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