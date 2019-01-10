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Томас Тухель: будь вы "Реалом", "Барселоной" или "Баварией" вам и за сто лет не поставят три пенальти

Наставник "ПСЖ" Томас Тухель прокомментировал поражение от "Генгама" в матче 1/4 финала Кубка лиги (1:2).

Соперник парижан по ходу игры трижды пробивал одиннадцатиметровые, реализовав два из них.

"О втором пенальти нам лучше даже не говорить, потому что я разозлюсь. Там ничего, абсолютно ничего не было! При этом судья смотрит видеоповтор и все равно назначает пенальти. В тот момент все подумали: "Он что, получает удовольствие, делая это нам, или что?" Такой пенальти невозможно назначить. Невозможно!

Если вы хотите получить три пенальти в свои ворота в "Реале", "Барселоне" или "Баварии", вам, вероятно, придется ждать лет сто, и все равно этот момент не настанет. Никогда! Это просто невозможно! Нельзя три раза появиться в штрафной "Баварии" и заработать три пенальти. Так не бывает. Но сегодня было именно так", — приводит слова Тухеля Goal.
Теги: ПСЖ Тухель Лига 1
Сегодня, 11:33
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#1  капля никотина  Москва (Сегодня, 11:48)
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Тихо колыхнулась закулиса....
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
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