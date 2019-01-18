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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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12:15
"Барселона" выпустила на кубок дисквалифицированного игрока. "Реал" за Черышева исключали из турнира
"Барселона" выпустила на кубок дисквалифицированного игрока. "Реал" за Черышева исключали из турнира
11:26
Руслан Пименов: не думаю, что у турнира в Катаре есть фаворит, основная задача - подготовка к весенней части сезона
Руслан Пименов: не думаю, что у турнира в Катаре есть фаворит, основная задача - подготовка к весенней части сезона
10:41
Источник: ВТБ вернет контроль над "Динамо" на следующей неделе. Роман Широков покинет клуб (15)
Источник: ВТБ вернет контроль над "Динамо" на следующей неделе. Роман Широков покинет клуб (15)
09:42
Орлов: Кокорина весной мы не увидим на футбольном поле. "Зенит" намерен его дожидаться. Но… (22)
Орлов: Кокорина весной мы не увидим на футбольном поле. "Зенит" намерен его дожидаться. Но… (22)
03:12
Илья Казаков: был в растерянности, когда приехал в сборную Черчесова. Некоторых не узнавал в лицо (1)
Илья Казаков: был в растерянности, когда приехал в сборную Черчесова. Некоторых не узнавал в лицо (1)
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Йоанн Кабай может продолжить карьеру в "Сент-Этьене"
"Сент-Этьен" хочет подписать Йоана Кабая, который недавно стал свободным агентом, сообщает Goal.
Напомним, ранее Кабай выступал во Франции за "Лилль" и "ПСЖ".
Напомним, ранее Кабай выступал во Франции за "Лилль" и "ПСЖ".
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