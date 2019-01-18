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Йоанн Кабай может продолжить карьеру в "Сент-Этьене"

"Сент-Этьен" хочет подписать Йоана Кабая, который недавно стал свободным агентом, сообщает Goal.

Напомним, ранее Кабай выступал во Франции за "Лилль" и "ПСЖ".
Теги: Сент-Этьен Лига 1
Сегодня, 10:28
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