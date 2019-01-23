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Источник: "Сент-Этьен" отверг 20-миллионное предложение "Зенита" по Оле Сельнесу

"Сент-Этьен" отклонил предложение "Зенита" по трансферу полузащитника Оле Сельнеса, информирует Le10sport.com.

По информации "СЭ", питерский клуб предложил за норвежского футболиста 20 миллионов евро.

Источник сообщает, что французский клуб не собирается расставаться с 24-летним хавбеком, однако может согласится на продажу, если получит за него более крупную сумму.
Теги: Зенит Лига 1 Сент-Этьен
Сегодня, 11:37
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#6  Freddy   (Сегодня, 12:28)
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online

Грамотное руководство у французов
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#5  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 12:25)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: КБелый
когда аргентинский шлак скупали и две и три цены накидывали!

Надеюсь тебе Роша нравится. Топовый футболер. Стоит каждого евроцента из своих 12 млн.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#4  КБелый  везде (Сегодня, 12:19)
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online
Болеет за:
«Барселона»
Цитата: Хитрый Лис
Чересчур загнули цену, трансфермаркт его в 8 оценивает.


когда аргентинский шлак скупали и две и три цены накидывали!
а тут,как по губам поводили,сразу дорого стало??
Регистрация: 23.01.2019 [жалоба]
#3  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 11:54)
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online

Хитрый Лис,
tut zavisit do kogda u nego kontrakt,kakie otstupnie propisanni!?esli bi on stoil 8,zenit bi 20 ne predlojil bi!
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
#2  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 11:49)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Чересчур загнули цену, трансфермаркт его в 8 оценивает.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#1  cska1971  Москва (Сегодня, 11:42)
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А перечитывать собственные заголовки перед публикацией величие не позволяет?
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
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