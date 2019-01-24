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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Йоанн Гуркюфф стал свободным агентом
Бывший полузащитник сборной Франции Йоанн Гуркюфф стал свободным агентом.
"Дижон" на своем официальном сайте объявил о расторжении контракта с 32-летним французом.
Ранее Гуркюфф выступал за "Бордо", "Милан", "Ренн" и "Лион".
"Дижон" на своем официальном сайте объявил о расторжении контракта с 32-летним французом.
Ранее Гуркюфф выступал за "Бордо", "Милан", "Ренн" и "Лион".
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