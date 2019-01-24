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Йоанн Гуркюфф стал свободным агентом

Бывший полузащитник сборной Франции Йоанн Гуркюфф стал свободным агентом.

"Дижон" на своем официальном сайте объявил о расторжении контракта с 32-летним французом.

Ранее Гуркюфф выступал за "Бордо", "Милан", "Ренн" и "Лион".
Теги: Дижон Лига 1
Сегодня, 12:24
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#1  anonymous   (Сегодня, 12:52)
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