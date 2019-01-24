СМИ: "Зениту" предложили купить у "Монако" Тилеманса

"Зениту" сегодня, 24 января, предложили купить полузащитника "Монако" Юри Тилеманса по причине того, что главный тренер команды Тьерри Анри отправил его в дубль.После того как руководство "Монако" отстранило Анри от обязанностей, трансфер Тилеманса в российский клуб не представляется возможным.В нынешнем сезоне французской Лиги 1 Юри забил 5 голов и отдал одну результативную передачу в 19 матчах (все — в стартовом составе).