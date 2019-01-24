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СМИ: "Зениту" предложили купить у "Монако" Тилеманса

"Зениту" сегодня, 24 января, предложили купить полузащитника "Монако" Юри Тилеманса по причине того, что главный тренер команды Тьерри Анри отправил его в дубль.

После того как руководство "Монако" отстранило Анри от обязанностей, трансфер Тилеманса в российский клуб не представляется возможным.

В нынешнем сезоне французской Лиги 1 Юри забил 5 голов и отдал одну результативную передачу в 19 матчах (все — в стартовом составе).

"Чемпионат.сом"
Теги: Монако Зенит Тилеманс Лига 1
Вчера, 23:30
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#7  Bolo Yeung   (Сегодня, 00:25)
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Цитата: anonymous


а вот и первый дебил отозвался...Лучше Тилеманса взять,чем бестолковое и распиаренное недоразумение Головина,которому самое место на дне французского чемпионата,
Регистрация: 9.01.2019 [жалоба]
#6  anonymous   (Сегодня, 00:20)
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Цитата: Bolo Yeung
У Тилеманса пять голов и одна передача,у бесполезного Головина НОЛЬ голов и одна передача в чемпионате,но ослиные дебилы ещё что то усераются на Тилеманса smile

боюсь дебил здесь только ты worried
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#5  Bolo Yeung   (Сегодня, 00:17)
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У Тилеманса пять голов и одна передача,у бесполезного Головина НОЛЬ голов и одна передача в чемпионате,но ослиные дебилы ещё что то усераются на Тилеманса smile
Регистрация: 9.01.2019 [жалоба]
#4  томас   (Сегодня, 00:14)
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Цитата: liasport433
но такое ощущение что слив, моменты имеют штук 10 , но видно бьют не туда... что то здесь не так!!!


А кого сливают то? Или как в Спаме- всех подряд, по конвейеру?)))) До Ари был Жардим- таже хрень.- напы из 10 моментов - 1 раз в створ попадают. Защитники привозят регулярно по 2-3 гола.


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куда томас дели...
Регистрация: 8.01.2019 [жалоба]
#3  liasport433   (Сегодня, 00:11)
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кстате смотрел матчи монако, после того как головин перешел, самое интересное игроки могут обогнать любого , но такое ощущение что слив, моменты имеют штук 10 , но видно бьют не туда... что то здесь не так!!!! в монако есть хорошие игроки!!
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
#2  Shekel  страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 00:08)
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online

Ракицкий покинул расположение «Шахтера»

Защитник «Шахтера» Ярослав Ракицкий покинул расположение клуба, сообщил FootBoom. Ранее сообщалось, что защитник вскоре станет игроком «Зенита».


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Денег нет, но вы держитесь
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
#1  томас   (Вчера, 23:42)
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Шикарный парень))) Из 10 ударов- 1 раз в створ попадает))


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куда томас дели...
Регистрация: 8.01.2019 [жалоба]
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