"Монако" начал переговоры c бывшим главным тренером

"Монако" ведет переговоры с бывшим главным тренером Леонарду Жардимом.По информации Sky Sports, специалист может возглавить монегасков в ближайшие 48 часов.Жардим возглавлял "Монако" с 2014 по 2018 годы. Под руководством португальца клуб стал чемпионом Франции в сезоне-2016/17.После 21 тура Лиги 1 "Монако" с 15 очками занимает 19 место в турнирной таблице и находится в зоне вылета.