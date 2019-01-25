Новости партнеров

"Монако" начал переговоры c бывшим главным тренером

"Монако" ведет переговоры с бывшим главным тренером Леонарду Жардимом.

По информации Sky Sports, специалист может возглавить монегасков в ближайшие 48 часов.

Жардим возглавлял "Монако" с 2014 по 2018 годы. Под руководством португальца клуб стал чемпионом Франции в сезоне-2016/17.

После 21 тура Лиги 1 "Монако" с 15 очками занимает 19 место в турнирной таблице и находится в зоне вылета.

"Газета.ру"
Теги: Монако Жардим Лига 1
Сегодня, 00:11
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.