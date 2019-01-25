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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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"Монако" начал переговоры c бывшим главным тренером
"Монако" ведет переговоры с бывшим главным тренером Леонарду Жардимом.
По информации Sky Sports, специалист может возглавить монегасков в ближайшие 48 часов.
Жардим возглавлял "Монако" с 2014 по 2018 годы. Под руководством португальца клуб стал чемпионом Франции в сезоне-2016/17.
После 21 тура Лиги 1 "Монако" с 15 очками занимает 19 место в турнирной таблице и находится в зоне вылета.
"Газета.ру"
По информации Sky Sports, специалист может возглавить монегасков в ближайшие 48 часов.
Жардим возглавлял "Монако" с 2014 по 2018 годы. Под руководством португальца клуб стал чемпионом Франции в сезоне-2016/17.
После 21 тура Лиги 1 "Монако" с 15 очками занимает 19 место в турнирной таблице и находится в зоне вылета.
"Газета.ру"
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