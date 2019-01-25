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Антеро Венгер может стать спортивным директором "ПСЖ"

Руководство французского "ПСЖ" ищет замену спортивному директору Антеро Энрике.

По информации ESPN, руководство французской команды очень разочаровано работой Энрике. Специалист может покинуть свой пост уже в мае этого года.

Основным претендентом на эту должность называется бывший главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер, который на сегодняшний момент находится без работы. Специалист не раз объявлял, что в футбол еще обязательно вернется.

"Газета.ру"
Теги: Венгер ПСЖ Лига 1
Сегодня, 05:22
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