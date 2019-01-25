Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Лига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|ПСЖ
|19
|53
|2
|Лилль
|21
|40
|3
|Лион
|21
|37
|4
|Сент-Этьен
|21
|36
|5
|Страсбург
|21
|32
|6
|Монпелье
|20
|32
|...
|20
|Генгам
|21
|14
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА
|17
|30
|4
|Спартак
|17
|28
|5
|Локомотив
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|...
|16
|Енисей
|17
|10
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Танкреди Палмери: если "Зенит" действительно продаст Паредеса за €47 млн, то они совершат отличную сделку
Известный итальянский журналист Танкреди Палмери прокомментировал переход полузащитника петербургского "Зенита" Леандро Паредеса во французский "Пари Сен-Жермен", передает 360.
Палмери уверен, что "парижане" не заплатят сине-бело-голубым €47 млн, которые требует руководство российского клуба.
"Думаю, что сумма, которую вы назвали, гораздо больше, чем "ПСЖ" собирается заплатить. Слышал, что "ПСЖ" собирался заплатить €35-37 млн, не больше. Если "Зенит" действительно продаст Паредеса за €47 млн, то они совершат отличную сделку, потому что он пока привлекателен, но столько не стоит", - заявил журналист.
"Газета.ру"
Палмери уверен, что "парижане" не заплатят сине-бело-голубым €47 млн, которые требует руководство российского клуба.
"Думаю, что сумма, которую вы назвали, гораздо больше, чем "ПСЖ" собирается заплатить. Слышал, что "ПСЖ" собирался заплатить €35-37 млн, не больше. Если "Зенит" действительно продаст Паредеса за €47 млн, то они совершат отличную сделку, потому что он пока привлекателен, но столько не стоит", - заявил журналист.
"Газета.ру"
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