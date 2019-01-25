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Танкреди Палмери: если "Зенит" действительно продаст Паредеса за €47 млн, то они совершат отличную сделку

Известный итальянский журналист Танкреди Палмери прокомментировал переход полузащитника петербургского "Зенита" Леандро Паредеса во французский "Пари Сен-Жермен", передает 360.

Палмери уверен, что "парижане" не заплатят сине-бело-голубым €47 млн, которые требует руководство российского клуба.

"Думаю, что сумма, которую вы назвали, гораздо больше, чем "ПСЖ" собирается заплатить. Слышал, что "ПСЖ" собирался заплатить €35-37 млн, не больше. Если "Зенит" действительно продаст Паредеса за €47 млн, то они совершат отличную сделку, потому что он пока привлекателен, но столько не стоит", - заявил журналист.

"Газета.ру"
Теги: ПСЖ Лига 1 Паредес Зенит
Сегодня, 17:02
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#1  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 17:09)
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Болеет за:
«Зенит»
А я уверен, что Паредес в перспективе будет не хуже Витселя, так что отдав за него 45 лямов, ПСЖ не переплатит.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
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