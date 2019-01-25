Танкреди Палмери: если "Зенит" действительно продаст Паредеса за €47 млн, то они совершат отличную сделку

Известный итальянский журналист Танкреди Палмери прокомментировал переход полузащитника петербургского "Зенита" Леандро Паредеса во французский "Пари Сен-Жермен", передает 360.Палмери уверен, что "парижане" не заплатят сине-бело-голубым €47 млн, которые требует руководство российского клуба."Думаю, что сумма, которую вы назвали, гораздо больше, чем "ПСЖ" собирается заплатить. Слышал, что "ПСЖ" собирался заплатить €35-37 млн, не больше. Если "Зенит" действительно продаст Паредеса за €47 млн, то они совершат отличную сделку, потому что он пока привлекателен, но столько не стоит", - заявил журналист.