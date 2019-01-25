Леандро Паредес прошел медобследование в "ПСЖ"

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА
|17
|30
|4
|Спартак
|17
|28
|5
|Локомотив
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|...
|16
|Енисей
|17
|10
Лига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|ПСЖ
|19
|53
|2
|Лилль
|21
|40
|3
|Лион
|21
|37
|4
|Сент-Этьен
|21
|36
|5
|Страсбург
|21
|32
|6
|Монпелье
|20
|32
|...
|20
|Генгам
|21
|14
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Полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес прошел медицинское обследование в "Пари Сен-Жермен".
По информации журнала RMC, стороны в ближайшее время заключат контракт сроком на четыре года. Сумма трансфера составит от €40 млн до €50 млн. Отмечается, что окончательное решение по трансферу игрока принимал председатель ПАО "Газпром" Алексей Миллер.
В нынешнем сезоне Паредес провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) 15 матчей, забив три мяча и отдав две голевые передачи.
"Газета.ру"
По информации журнала RMC, стороны в ближайшее время заключат контракт сроком на четыре года. Сумма трансфера составит от €40 млн до €50 млн. Отмечается, что окончательное решение по трансферу игрока принимал председатель ПАО "Газпром" Алексей Миллер.
В нынешнем сезоне Паредес провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) 15 матчей, забив три мяча и отдав две голевые передачи.
"Газета.ру"
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