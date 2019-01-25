РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
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Лига 1 2018/19

# Команда И О
1 ПСЖ 19 53
2 Лилль 21 40
3 Лион 21 37
4 Сент-Этьен 21 36
5 Страсбург 21 32
6 Монпелье 20 32
...
20 Генгам 21 14
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Леандро Паредес прошел медобследование в "ПСЖ"

Полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес прошел медицинское обследование в "Пари Сен-Жермен".

По информации журнала RMC, стороны в ближайшее время заключат контракт сроком на четыре года. Сумма трансфера составит от €40 млн до €50 млн. Отмечается, что окончательное решение по трансферу игрока принимал председатель ПАО "Газпром" Алексей Миллер.

В нынешнем сезоне Паредес провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) 15 матчей, забив три мяча и отдав две голевые передачи.

"Газета.ру"
Теги: Паредес Зенит ПСЖ Лига 1
Сегодня, 23:25
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#2  ckorp  Санкт-Петербург (Сегодня, 23:32)
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«Зенит»
Да скорее бы уж купили его, да забыли. Может, сподобятся и купят кого нормального, а двух столбов, да и кое-кого еще в очередь на продажу/аренду поставят. Не Зенит, а одно название пока что. Явно в команде есть еще гангренозные части, да и в управлении командой тоже.
Регистрация: 9.11.2010 [жалоба]
#1  teacher   (Сегодня, 23:32)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Давайте уже завершать сагу!
Регистрация: 10.01.2017 [жалоба]
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