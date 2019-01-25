Леандро Паредес прошел медобследование в "ПСЖ"

Полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес прошел медицинское обследование в "Пари Сен-Жермен".По информации журнала RMC, стороны в ближайшее время заключат контракт сроком на четыре года. Сумма трансфера составит от €40 млн до €50 млн. Отмечается, что окончательное решение по трансферу игрока принимал председатель ПАО "Газпром" Алексей Миллер.В нынешнем сезоне Паредес провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) 15 матчей, забив три мяча и отдав две голевые передачи.