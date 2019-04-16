Франция Лига 1 2018/19 
Франция: Лига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
ПСЖ
Лилль
Лион
Сент-Этьен
Марсель
Монпелье
Реймс
Ницца
Страсбург
Ним
Ренн
Анже
Бордо
Тулуза
Нант
Монако
Амьен
Дижон
Генгам
Кан
Франция Лига 1 2018/19 
Франция: Лига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 ПСЖ 31 81
2 Лилль 32 64
3 Лион 32 56
4 Сент-Этьен 32 53
5 Марсель 32 51
6 Монпелье 32 48
7 Реймс 32 48
8 Ницца 32 48
9 Страсбург 32 44
10 Ним 32 43
11 Ренн 32 43
12 Анже 32 41
13 Бордо 32 38
14 Тулуза 32 35
15 Нант 31 34
16 Монако 32 32
17 Амьен 32 32
18 Дижон 32 25
19 Генгам 32 24
20 Кан 32 23
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Президент "Ренна" пожертвует 100 млн евро на реконструкцию собора Парижской Богоматери

Глава "Ренна", один из богатейших людей Франции, миллиардер Франсуа-Анри Пино предоставит материальные средства на реконструкцию собора Парижской Богоматери, где накануне произошел пожар.

"Мой отец (82-летний Франсуа Пино, один из богатейших людей мира по версии Forbes) и я решили выделить из фондов компании Artemis сумму в размере 100 миллионов евро на полную реконструкцию собора", – сказал Пино-младший.

Франсуа-Анри Пино – глава компании Kering, владеющей такими брендами, как Gucci, Yves Saint Laurent и Alexander McQueen.

Le Figaro
Теги: Лига 1 Ренн
Сегодня, 09:37
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