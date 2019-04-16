Президент "Ренна" пожертвует 100 млн евро на реконструкцию собора Парижской Богоматери

Глава "Ренна", один из богатейших людей Франции, миллиардер Франсуа-Анри Пино предоставит материальные средства на реконструкцию собора Парижской Богоматери, где накануне произошел пожар."Мой отец (82-летний Франсуа Пино, один из богатейших людей мира по версии Forbes) и я решили выделить из фондов компании Artemis сумму в размере 100 миллионов евро на полную реконструкцию собора", – сказал Пино-младший.Франсуа-Анри Пино – глава компании Kering, владеющей такими брендами, как Gucci, Yves Saint Laurent и Alexander McQueen.