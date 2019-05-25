Томас Тухель продлил контракт с "ПСЖ"

Немецкий специалист Томас Тухель продлил с "ПСЖ" контракт до 30 июня 2021 года, информирует официальный сайт парижан.

"Очень счастлив и горжусь, что продлил контракт с "ПСЖ". Спасибо президенту и клубу за доверие, которое они оказывают мне и моим помощникам. Я очень тронут поддержкой, которую мне оказывают болельщики. Убежден, что мы будем становиться только лучше", - цитирует Тухеля пресс-служба "ПСЖ".

Теги: Тухель ПСЖ
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