Томас Тухель продлил контракт с "ПСЖ"

Немецкий специалист Томас Тухель продлил с "ПСЖ" контракт до 30 июня 2021 года, информирует официальный сайт парижан."Очень счастлив и горжусь, что продлил контракт с "ПСЖ". Спасибо президенту и клубу за доверие, которое они оказывают мне и моим помощникам. Я очень тронут поддержкой, которую мне оказывают болельщики. Убежден, что мы будем становиться только лучше", - цитирует Тухеля пресс-служба "ПСЖ".