СМИ: "Айнтрахт" хочет выкупить Траппа у "ПСЖ"

"Айнтрахт" намерен выкупить у "ПСЖ" голкипера Кевина Траппа, сообщает Sky Sport.

28-летний немец выступал за "орлов" на правах аренды в минувшем сезоне.

"Айнтрахт" хочет подписать с Траппом долгосрочный контракт. Transfermarkt оценивает игрока в 10 миллионов евро.

"СЭ"
Теги: Айнтрахт Бундеслига ПСЖ Трапп Лига 1 Трансферы
Сегодня, 00:32
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама