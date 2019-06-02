СМИ: "Айнтрахт" хочет выкупить Траппа у "ПСЖ"
"Айнтрахт" намерен выкупить у "ПСЖ" голкипера Кевина Траппа, сообщает Sky Sport.
28-летний немец выступал за "орлов" на правах аренды в минувшем сезоне.
"Айнтрахт" хочет подписать с Траппом долгосрочный контракт. Transfermarkt оценивает игрока в 10 миллионов евро.
"СЭ"
28-летний немец выступал за "орлов" на правах аренды в минувшем сезоне.
"Айнтрахт" хочет подписать с Траппом долгосрочный контракт. Transfermarkt оценивает игрока в 10 миллионов евро.
"СЭ"